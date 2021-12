Olaria segura empate com Pérolas Negras e é campeão da Série B1 - Vinicius Valim/Pérolas Negras

Publicado 01/12/2021 21:29

O Pérolas Negras empatou em 2 a 2 com o Olaria no segundo jogo da final da Série B1 do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (1), no Estádio do Trabalhador, em Resende. Com o resultado, o time da região Sul Fluminense continua na terceirona e o Olaria leva o título para casa, se classificando para a Série A2, a segunda divisão estadual.

Como a equipe de Resende já tinha perdido por 1 a 0 no primeiro jogo, ele precisava vencer para ser campeão. O Olaria abriu o placar, mas logo o Pérolas igualou o resultado no primeiro tempo. Na segunda parte do jogo e com uma forte chuva, Xandinho fez o segundo gol dele na partida para o Olaria. Poucos minutos depois, o Pérolas empatou novamente, mas já estava perto do final.