Publicado 04/12/2021 15:00

A Prefeitura de Resende, por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Turismo, e Assistência Social e Direitos Humanos, realiza no próximo domingo (5) mais uma edição do projeto “Sine Itinerante. O atendimento será na Feira Livre do Parque das Águas, das 9h às 12h. Os moradores poderão cadastrar currículos, agendar o Seguro-Desemprego e receber orientações sobre a nova carteira de trabalho digital.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, o projeto será realizado sempre no primeiro domingo do mês, durante a Feira Livre. "Decidimos dessa forma para atender as demandas de mercado de trabalho e oportunidades de novas vagas dos munícipes que não conseguem ir até a sede do Sine, durante a semana. As informações dos cidadãos coletadas pela equipe da tenda são encaminhadas para a sede, para o registro no sistema", detalhou.

De segunda a sexta-feira, os moradores podem encontrar o Sine Resende na Rua Gulhot Rodrigues, n°275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24)3360-6238.