População local sofre há mais de 30 anos com problemas causados pelas chuvas - Raimundo Brasil

Publicado 03/12/2021 21:54

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou as obras de drenagem para solucionar os constantes alagamentos em períodos de chuva na Região do Grande Manejo. Os serviços envolvem três principais pontos críticos: trecho da Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, na altura da Policlínica Manejo; a Rua Doutor Arthur Locher, no bairro Liberdade; e a Rua Araribóia, também na Liberdade.

A obra deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. A equipe, primeiramente, concentra os trabalhos na Rua Araribóia, que receberá nova rede de drenagem e recomposição asfáltica. Depois, os serviços seguem para a Rua Doutor Arthur Locher, que incluem nova rede de drenagem e recomposição asfáltica. Posteriormente, a Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, na altura da Policlínica Manejo, será contemplada com o novo sistema de drenagem, recomposição asfáltica e calçamento.