Ingressos para o evento podem ser comprados de forma onlineGleisiane Carvalho

Publicado 07/12/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Sindicato Nacional dos Delegados de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (FENADEPOL), abriu as inscrições para a Corrida Federal Kids, que será realizada no dia 13 de fevereiro, das 8h às 13h, no Parque das Águas.

O evento é uma mobilização voltada para a família e aborda a luta contra a pedofilia. As inscrições e compra dos ingressos são feitas através do link . A retirada dos kits para a realização da prova acontece no sábado, dia 12 de fevereiro, das 9h às 14h, no Parque das Águas.

Os interessados podem escolher entre os seguintes percursos variando de acordo com a idade da criança: de 0 a 8 anos - 200 metros - 100 metros ida e 100 metros volta; de 09 a 11 anos - 500 metros - 250 metros ida e 250 metros volta; de 12 a 14 anos - 1,5 k - 750 metros ida e 750 metros volta.