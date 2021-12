Unidade ficará na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria - Raimundo Brasil

Publicado 06/12/2021 22:36

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende iniciou neste mês as obras da farmácia pública veterinária, que ficará na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria.

A unidade vai oferecer medicamentos gratuitos, inicialmente antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, para dar suporte aos tratamentos que já são oferecidos no Hospital Veterinário.

As obras acontecem onde funcionava o antigo quiosque do Banco do Brasil, que é de posse do município. O local vai funcionar como uma espécie de depósito em que os medicamentos serão entregues aos donos de animais.