Evento será na Igreja do Rosário, no Centro Histórico, às 19h - Carina Rocha

Publicado 08/12/2021 17:06

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza nesta quinta-feira (9), o 2º Recital Solidário – Minha Voz, Minha Vida. O evento será na Igreja do Rosário, no Centro Histórico, às 19h e contará com apresentações de artistas locais, além de arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis para instituições do município. A entrada é franca.

A lista de participações conta com ‘Coral do Visconde’, regido pela maestrina Márcia Patrocínio; o coral ‘Art’Emoção, regido pela maestrina Alile Cuoco; a cantora Cláudio Martins e o Grupo Vocal da Casa, da Cultura Macedo Miranda.