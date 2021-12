Vacinação contra a gripe - Reprodução

Publicado 09/12/2021 09:50

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quinta-feira (9) a vacinação contra o vírus Influenza em horário estendido em três unidades de saúde. A vacina estará disponível na Clínica da Família na Morada da Montanha, na Policlínica Manejo e na ESF Paraíso das 17h às 20h. Nos outros postos, o horário é de 9h às 11h e das 13h às 16h.

Podem se vacinar todas as pessoas com mais de seis meses de idade, porém fazem parte dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, idosos e profissionais de saúde.

Quem ainda não se vacinou contra Covid-19 pode receber as duas vacinas no mesmo dia. No caso de crianças e adolescentes, é necessário levar o cartão de vacina da criança, cartão SUS e CPF para se vacinar.