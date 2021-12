Foram apreendidos 774 pinos de cocaína e maconha. - Divulgação/PM

Publicado 09/12/2021 09:42

Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira (8) por esconder uma grande quantidade de entorpecentes no berço do próprio filho, em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado e apesar de nada ilícito ter sido encontrado com ele, o jovem aparentava estar muito nervoso.

Os agentes foram até a casa dele e durante as buscas foi encontrado uma bolsa com drogas escondida no berço do filho. Além disso, também foi encontrada uma mochila com outros entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 774 pinos de cocaína e maconha. O suspeito foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende.