Grupos de Ballet, Hip Hop e Jazz se apresentam no Festival - Carina Rocha

Publicado 09/12/2021 11:38

No próximo sábado (11), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende reliza o Festival de Dança na Igreja da Cidade, que fica na Avenida José Zolvino Coutinho, número 100, no bairro Nova Resende. A programação começa pela manhã.

Às 9h tem apresentação das turmas de Ballet do Segundo Centro Municipal de Esportes e de Hip Hop da Cidade Alegria. Já às 18h terá apresentação da turma de Ballet, Hip Hop e Jazz do Segundo Centro Municipal de Esportes e Jazz do Paraíso.

Para David de Jesus, secretário municipal de Esporte e Lazer, atividades como essa são de grande valor para o município. "O Festival de Dança é uma ótima oportunidade para os alunos mostrarem suas habilidades e o que foi aprendido dentro deste ano. Além de promover e disseminar a cultura e o esporte entre a população mais jovem", destacou.