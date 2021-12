48º Salão da Primavera – Edição Agulhas Negras será aberto no dia 13 de dezembro - Gleisiane Carvalho

Publicado 10/12/2021 09:00

O Museu de Arte Moderna de Resende selecionou 55 obras para compor a exposição do 48º Salão da Primavera – Edição Agulhas Negras, que poderá ser visitada entre 14 de dezembro a 21 de janeiro, de terça a sexta-feira, das 11h às 17h. Ao todo, 48 artistas participaram da seleção, totalizando 108 obras avaliadas pelo juri. A entrada é gratuita.

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abre a exposição no dia 13 de dezembro, às 19h, com apresentações dos alunos do curso de Danças Urbanas, ministrado pelo professor Cléverson Mariano; grupo de dança moderna da ONG Dança e Magia e show com a cantora e compositora Yasmin Silveira.

O juri, formado por Sônia Siqueira, Sérgio Ornellas e Guga Murray, outorgou oito prêmios em dinheiro, cujas obras passam a fazer parte do acervo do museu; e oito menções honrosas. Luciano Alessandro Mário Frigério, Gisele da Costa Alemão Ferreira e Franciele Siqueira Monteiro receberão o prêmio instituído pela Casa da Cultura Macedo Miranda. O prêmio Altamiro Pimenta, oferecido pela Prefeitura Municipal de Resende, será entregue para os artistas Antônio Augusto Leão Chagas e José Nery Figorelli. O prêmio da Câmara Municipal de Resende, que recebe o nome do Engenheiro Eitel César Fernandes, será entregue para Talita Herculano de Abreu Teixeira, Christian de Freitas Meyn e Érika Alcântara de Almeida.

As menções honrosas serão entregues para Samuel Costa, Lu Gastão, Bernardo Rodrigues, Zé Carlos de Andrade, Jenny Faulstich, Gelson Mallorca, André Aaltonen e Rafael Fioratto. Além dos nomes já citados, também farão parte do 48o Salão da Primavera os seguintes artistas: Carlos Menandro, Vinícius Sarraff, Márcia Alves, Luiz Lindão, Marie Oppliger, Tatiana Ratinetz, Maurício Rosa, Joseph Figorelli, Cláudia Chusquea, Valéria Nogueira, Juliana Mello, Angélica Kalimba, Rhuan Rodrigues, Rafael Trevisani e Aline Pachamama.

Com o avanço da vacinação em Resende, a direção do MAM optou por um salão restrito aos municípios da Região das Agulhas Negras, que englobam além de Resende, Quatis, Itatiaia e Porto Real. Segundo o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, em 2022 a ideia é voltar com as inscrições de todo o Brasil. "Mas a experiência desta edição poderá ser repetida e se transformar num evento regional dentro do calendário anual do MAM’, completa.