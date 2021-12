Programação conta com diversas atrações para toda a família - Carina Rocha

Programação conta com diversas atrações para toda a famíliaCarina Rocha

Publicado 11/12/2021 10:32 | Atualizado 11/12/2021 10:33

A Prefeitura de Resende, em parceria com a CDL e o Sicomércio, realiza neste domingo (12) um evento para estimular as vendas do Natal e fim de ano. As ruas do calçadão do bairro Campos Elíseos ficarão fechadas para os veículos e abertas para os pedestres para o Mega Domingo de Compras. Das 10h às 18h, os clientes poderão visitar as lojas e aproveitar as atrações.

Também serão oferecidas atividades e brinquedos para o público infantil, com a presença do Papai Noel, ações de esporte e food trucks com variadas opções de gastronomia. O evento contará com atrações musicais para entreter os moradores durante todo o dia.

O primeiro show será às 10h com o Max DJ, logo após às 11h será o Festival Novos Talentos (com artistas da nova geração) com apresentações de Yasmin Silveira, Leon Martins, Luis Morais e Diego Lobão. Às 13h será vez de Hawller Bastos e para fechar às 15h30 a Banda Xoxote.