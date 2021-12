Exposição pode ser conferida de terça a sexta-feira, das 11h às 17h no MAM - Gleisiane Carvalho

Publicado 13/12/2021 07:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda abre nesta segunda-feira (13), a exposição do 48º Salão da Primavera - Edição Agulhas Negras a partir das 19 horas. A exposição, com 48 artistas e 108 obras, será no Museu de Arte Moderna (MAM), que fica na Rua Doutor Cunha Ferreira, nº 104, no Centro.

No ano passado, a edição não foi feita, mas com o avanço da imunização, o salão foi restrito aos municípios da região das Agulhas Negras, que incluem Resende, Quatis, Itatiaia e Porto Real.

A exposição pode ser conferida de terça a sexta-feira, das 11h às 17h no MAM. A entrada é gratuita.