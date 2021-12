Publicado 14/12/2021 09:00

Um jovem de 19 anos foi preso por falsidade ideológica após usar os dados pessoais do irmão ao ser abordado pela Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na segunda-feira (13), no bairro Novo Surubi, em Resende.

De acordo com a PM, os agentes abordaram dois suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, os dados pessoais passados por um dos homens não eram compatíveis com as informações dele no Portal de Segurança.

Em consulta na 89ª Delegacia Policial de Resende foi constatado que o jovem tinha passado os dados do irmão, que é adolescente. Ele foi liberado depois de ter sido autuado por falsidade ideológica.