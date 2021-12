Imagem ilustrativa - Reprodução internet

Publicado 15/12/2021 10:37

Um homem de 40 anos foi preso na terça-feira (14) por embriaguez ao volante em Resende. O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança 2. De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados e uma vítima informou que o suspeito tinha colidido no seu carro que estava estacionado na rua, além de bater no portão da sua casa e em um outro veículo.

Com sinais visíveis de embriaguez, o homem foi levado para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o teste do bafômetro. Depois, ele também fez um exame no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Volta Redonda, que confirmou que ele estava sob efeito de álcool no sangue.

Com o resultado, o homem foi preso em flagrante por dirigir bêbado, além de multado em R$ 2.934,70, ter o direito de dirigir suspenso, carteira de habilitação apreendida e o carro retido, segundo a Lei Seca.