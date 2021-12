Janssen - Myke Sena/MS

Publicado 15/12/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende (SMS) recebeu uma nova remessa de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Por conta disso, a segunda dose do imunizante começa a ser aplicada nesta quinta-feira (16) nas pessoas a partir de 18 anos que tomaram a primeira dose até o dia 7 de julho, ou seja, há cinco meses.

De acordo com a SMS, 3.020 moradores receberam a primeira dose da Janssen. A imunização acontece de 13h30 às 16h na Estratégia de Saúde da Família da Liberdade, Cidade Alegria e do Paraíso, Policlínica do Manejo e da Cidade Alegria, no Centro Municipal de Imunização e na Clínica da Família.

Para ser vacinado, é só levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação de comprove a primeira dose. "Inicialmente, a vacina da Janssen seria dose única, mas seguindo as novas recomendações do Ministério da Saúde, haverá aplicação de segunda dose para reforçar a imunização. Nós ficamos algum tempo sem receber as doses enviadas pelo governo, mas uma nova remessa chegou e será possível dar andamento à vacinação", disse o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.