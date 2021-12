Troféu Copinha 2022 - Divulgação/FPF

Publicado 14/12/2021 12:21

Durante sorteio realizado na segunda-feira (13) pela Federação Paulista de Futebol, organizadora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Resende conheceu os adversários.

O Gigante do Vale ficou no grupo 15, com sede em São José dos Campos, o mesmo que o do Corinthians, maior campeão do torneio, com oito títulos, e do São José-SP e River-PI.

A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Serão 32 grupos de quatro clubes cada, espalhados pela capital e pelo interior do estado de São Paulo, totalizando 128 equipes.