Exércitos brasileiro e norte-americano realizam exercício conjunto no Vale do Paraíba, em cidades no eixo entre Rio e São Paulo - Joshua Taeckens

Publicado 15/12/2021 12:00

Com tropas no terreno, blindados, helicópteros e tiro real, o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos da América (EUA) estão realizando até o dia 16 de dezembro um exercício combinado denominado CORE (Combined Operations and Rotation Exercise) em Resende. Além da cidade fluminense, o treinamento também está acontecendo nas cidades de Lorena e Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba Paulista.

Esta é a primeira vez que a tropa dos Estados Unidos participa de um exercício combinado na América Latina. A ideia é realizar o mesmo tipo de adestramento militar todos os anos até 2028. Durante a atividade são empregados aproximadamente 990 militares, sendo 750 brasileiros e 240 norte-americanos.

O exercício está sendo conduzido por uma força-tarefa do 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL), sediado em Lorena, tendo incorporada uma Companhia de Fuzileiros da 101ª Divisão de Assalto Aéreo (101st Airborne Division) do Exército dos Estados Unidos. Esse programa militar permite a comunicação eficiente entre as tropas brasileiras e americanas, contribuindo para desenvolvimento da doutrina militar brasileira, além de destaque para a Estratégia Nacional de Defesa e para a política externa brasileira.