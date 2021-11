Argentinos levantam o troféu da Copa América conquistada sobre o Brasil, no Maracanã - AFP

Publicado 05/11/2021 20:11

Portugal - O argentino Lionel Messi conquistou sua sétima Bola de Ouro na carreira, prêmio concedido pela revista France Football ao melhor jogador do mundo no ano. De acordo com a RTP, emissora de televisão portuguesa, o jogador do Paris Saint-Germain já foi avisado do resultado da votação e concedeu até entrevista sobre o assunto.

O anúncio oficial será realizado apenas no dia 29 de novembro, em Paris, cidade em que Messi mora atualmente. Se confirmado o resultado, o argentino aumentará a vantagem sobre Cristiano Ronaldo como maior vencedor do prêmio. Atualmente, ele seis bolas de ouro contra cinco do português.

Apesar da temporada passada ruim do Barcelona e início sem brilho no Paris Saint-Germain, Messi desponta como um dos favoritos por ter conquistado a Copa América em final contra o Brasil, no Maracanã. Pelo Barça, também venceu a Copa do Rei.

Oficialmente, a France Football divulgou apenas uma lista com os 30 indicados à honraria. Em meio a craques como Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Salah e Benzema, há apenas dois brasileiros: Neymar e Jorginho, naturalizado italiano.