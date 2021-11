Fernando Diniz - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/11/2021 18:59

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira, criticou o desempenho do Vasco nas últimas partidas pelo Brasileirão Série B. Na ocasião, durante o podcast "Posse de Bola", no YouTube, Mauro afirma que o Cruz-Maltino "não deveria se dar ao luxo de permanecer na Série B".

Na última quinta, o Vasco foi derrotado por 1 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B. Na ocasião, o Cruz-Maltino sofreu um gol nos acréscimos, após um pênalti perdido de Germán Cano.

"O problema de o Vasco permanecer na segunda divisão é receita, receita menor, fica mais difícil colocar a casa em ordem, o Vasco não poderia se dar ao luxo de ficar mais um ano na Série B, mas pelo jeito vai ficar", disse o comentarista Mauro Cezar, no Posse de Bola.

"Não contando direito de imagem, tem o elenco mais caro, mensalmente é o clube que mais paga em carteira aos seus jogadores e em relação à Série A ele fica atrás dos quatro de São Paulo, dos dois do Rio, os dois de Minas e do Athletico-PR, seria a décima folha, é um time caro", completou.

"É um time caro, aliás, com a participação do Alexandre Pássaro, que era do São Paulo, que é o dirigente. Não dá para ficar na segunda divisão, fazer esse investimento na segunda divisão e não subir, isso é absurdo, não tem sentido. Vai ser bem complicado se o Vasco não subir e parece que não vai subir, ainda tem chances matemáticas, tem que ganhar de todo mundo", concluiu o comentarista no Posse de Bola.