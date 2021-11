Torcidas de Vasco e Guarani brigam fora do estádio - Reprodução

Torcidas de Vasco e Guarani brigam fora do estádioReprodução

Publicado 04/11/2021 20:15

Campinas - Antes do início de duelo decisivo pela Série B, nesta quinta-feira (4) torcedores de Vasco e Guarani entraram em confronto nos arredores do estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Vídeos publicados nas redes sociais mostram membros de torcidas organizadas trocando agressões no meio da rua e até rojões disparados na direção de oponentes.