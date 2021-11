Fernando Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Fernando DinizRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/11/2021 18:01

O Vasco está escalado para pegar o Guarani, nesta quinta-feira, às 19h, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz mantém Zeca na lateral, mas saca Gabriel Pec e bota o time com dois volantes: Andrey e Bruno Gomes.

A equipe vascaína vai a campo com: Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Morato; Nenê e German Cano.

Com chances remotas de conseguir acesso à Série A, o Vasco precisa vencer o Bugre para continuar sonhando com a volta à elite do futebol.