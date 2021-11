Toda a renda líquida arrecada será destinada para investimentos no departamento - Divulgação

Toda a renda líquida arrecada será destinada para investimentos no departamentoDivulgação

Publicado 04/11/2021 11:18

Rio - O Vasco da Gama reforçou seu espírito de vanguarda quando, em julho deste ano, reproduziu na tradicional faixa de seu uniforme as cores do arco-íris, símbolo da luta pela causa LGBTQIA+. Atuantes pelo social e contra o preconceito, o clube e a Play For a Cause lançam uma ação para promover o futebol feminino do cruzmaltino, com leilão de três camisas históricas por meio do site playforacause.com.br.

Os lances podem ser dados até este sábado, dia 6 de novembro, e a renda líquida da ação será destinada para investimentos no departamento de futebol feminino do Vasco. As camisas são do primeiro uniforme do clube, especial com a celebração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, e foram usadas em campo por atletas do time: Anny, Dani Barão e Índia.

Leilões também de camisas do futebol masculino

Vasco da Gama e Play For a Cause também têm ações em andamento com camisas do futebol masculino em playforacause.com.br. Leilões das camisas especiais em celebração ao Outubro Rosa estão disponíveis para lances, assim como uma camisa do uniforme 3 do clube autografada por Nenê, ídolo da torcida cruzmaltina.

Os itens em comemoração ao mês que marca a luta contra o câncer de mama foram usados pelos jogadores em campo na partida contra o Coritiba, em São Januário, dia 16 de outubro. Na ocasião, o Vasco venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Germán Cano e Nenê, e suas camisas estão no leilão.

Com as camisas do futebol masculino, o Vasco destinará a renda líquida arrecadada para instituições que fazem parte da rede Play For a Cause. No total, são 49 programas cadastrados em todo Brasil que recebem o impacto social gerado pelos leilões promovidos, colaborando com investimentos em educação e inclusão no país.

A Play For a Cause conecta em experiência fã e ídolo em forma de leilões de itens esportivos, além de ações com clubes e instituições na criação de novas oportunidades que promovam benefícios a quem mais precisa. Em pouco mais de um ano de atuação, a empresa foi responsável pela doação de centenas de milhares de reais.