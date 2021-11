Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 02/11/2021 12:57

Rio - O Vasco informou na última segunda-feira que concluiu o acordo de transação tributário com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para poder renegociar o passivo fiscal do Cruzmaltino. As negociações permitiram um desconto de 50% nas dívidas. Portanto, o débito de cerca de R$ 300 milhões, pode chegar a R$ 150 milhões.



A diretoria vascaína marcou uma entrevista coletiva para a próxima quarta-feira afim de esclarecer todos os detalhes do contrato. Confira a nota divulgada pelo Vasco:

"Após meses de negociações, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional concluíram acordo de transação tributária para renegociar todo o passivo fiscal do Clube, com desconto médio de 50% nas dívidas.

O Vasco realizará coletiva de imprensa na próxima quarta-feira (03/11) para prestar esclarecimentos sobre o acordo firmado", informou o clube.

Através das redes sociais, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, celebrou o acerto com a PGFN e revelou que dentre todos os clubes do país, a redução da dívida tributária do Cruzmaltino foi a maior.

Na última semana, o Vasco já havia quitado o pagamento de R$ 5 milhões em dívidas com ex-funcionários que estavam em aberto de 1968. Essas negociações estavam envolvidas com a dívida ativa do clube com PGFN e como a diretoria quitou o valor, as condições para voltar as conversas com procuradoria melhorou.