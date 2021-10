Fernando Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/10/2021 10:06

Rio - Na pior atuação do Vasco desde a chegada de Fernando Diniz, o Cruzmaltino decepcionou os mais de 10 mil torcedores que foram à São Januário na última-sexta feira ao perder por 3 x 1 para o CSA. Agora, a situação do time carioca se complica, já que está a seis pontos do Goiás, primeiro time do G4.

Após o fim do jogo, o Diniz deu entrevista coletiva e afirmou que precisa pedir desculpas aos torcedores - que protestaram depois do apito final arremessando copos e objetos no gramado.

"O torcedor foi o único jogador que jogou bem hoje. Então, não tem absolutamente nada do que reclamar da torcida desde que eu cheguei aqui e nem hoje. Tem que vaiar mesmo. Quando você não entrega e você chama a torcida para o estádio com boas apresentações, se a gente ganhasse hoje a gente ficava muito próximo da zona do acesso, aí a gente pega e joga abaixo do que a gente jogou, o torcedor fez o que tinha que fazer. Temos que melhorar e ganhar jogos", disse o treinador, antes de completar:

"Obviamente que jogar (copos) pode machucar alguém, mas não teve nada de exagero no torcedor, nada. Eles mostraram sua frustração no momento que acharam que tinham que mostrar frustração. A gente tem que agradecer o torcedor e pedir desculpa por não ter entregado a vitória que eles precisavam e mereciam. Mas não foi falta de vontade", finalizou.

Sem Nenê, suspenso por ter levado três cartões amarelos, o time não conseguiu criar boas chances e as que criou, acabou errando. Para Diniz, a ausência do meia afetou tanto na parte tática quanto na emocional do clube.

"A gente errou muito, perdemos por muitos motivos. Obviamente que o Nenê fez bastante falta. A gente não queria que fizesse, mas fez. Tanto na parte técnica quanto na parte emocional. É um jogador que assume muito o protagonismo, gosta do protagonismo, e isso acaba facilitando os jogadores que o cercam. Mesmo assim, a gente tinha que ter jogado melhor. A gente não tinha o direito de frustrar o nosso torcedor como frustrou hoje", disse Diniz.