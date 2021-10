Cano comemora gol com a bandeirinha de escanteio nas cores do arco-íris simbolizando a causa LGBT na vitória sobre o Brusque - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/10/2021 16:46

Rio - O atacante Germán Cano exaltou a atitude de Joshua Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, que assumiu ser gay. Em seu Twitter, Cano destacou a importância da atitude do atleta para ajudar no combate à homofobia no futebol.

@JoshuaCavallo hola amigo queria agradecerte por lo valiente que eres , necesitamos más personas como tú en el mundo sin miedo a nada , me quedó tu frase en mi cabeza SE TU MISMO me gustaría enviarte mi camisa LGBT de nuestro amado [email protected] eres un ejemplo campeón — (@Germancanoofi) October 29, 2021 “Olá, amigo. Queria te agradecer pela pessoa corajosa que você é, precisamos de mais pessoas como você no mundo, sem medo de nada, sua frase ficou na minha cabeça, seja você mesmo. Gostaria de te enviar minha camisa LGBT do nosso querido time Vasco da Gama você é um exemplo de campeão”, escreveu.

Cano tem se notabilizado por sua atuação no combate à homofobia. Após marcar um gol em um dia de homenagens à causa LGBTQIA+, o artilheiro levantou a bandeirinha de escanteio, que naquele dia levava as cores do arco-íris.