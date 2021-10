Vasco busca acesso para a Série A - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/10/2021 17:21

Rio - O Vasco não entrou em campo ainda pela 32ª rodada da Série B, porém, o Cruzmaltino viu suas chances de acesso aumentarem, por conta dos tropeços de rivais. De acordo com informações do portal "Infobola", o clube carioca tem 17% de chances de voltar á elite do futebol brasileiro.

Em sexto lugar, o Cruzmaltino tinha 15% de possibilidades de acesso antes da última terça-feira. Porém, CRB e Goiás, equipes que estão imediatamente à frente do Vasco, empataram. Com isso as chances do clube carioca, que enfrenta o CSA, em São Januário, na próxima sexta-feira, aumentaram.

Caso vença o clube alagoano, o Vasco irá ficar a apenas três pontos do G-4 da Série B. Atualmente, Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás seriam os clubes garantidos na Primeira Divisão no ano que vem.