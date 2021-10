Andrey completou 150 jogos pelo Vasco recentemente - Rafael Ribeiro/Vasco

Andrey completou 150 jogos pelo Vasco recentementeRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/10/2021 13:20

Com futuro indefinido, Andrey tem contrato com o Vasco apenas até o fim do ano e não sabe se permanecerá. Seus representantes conversam com a diretoria vascaína sobre uma renovação, mas ela pode depender também de qual divisão o clube estará em 2022. Enquanto isso, o volante desconversa sobre a situação.

"Sempre deixei clara a minha vontade, mas primeiro estou focado em colocar o Vasco na Série A. Essa parte de contrato os meus agentes estão conversando com o (Alexandre) Pássaro e com a diretoria para resolver o que vai ser melhor para mim e para o clube. Tenho certeza de que chegarão a um acordo ou então decidirão o que for melhor para as duas partes", afirmou.



Devido à situação, Andrey terá sete partidas para ajudar o Vasco a conseguir o acesso à Série A e prefere focar nessa missão.

"Todos sabem do meu carinho pelo Vasco, vou trabalhar firme até o fim porque é um dever nosso colocar o Vasco na Série A. Meu pensamento é nisso. Deixar para tomar essa decisão (de renovação) depois que a gente estiver na Série A", completou.