Fernando Diniz admitiu a frustração pelo empate com o Náutico e destacou a má atuação nos Aflitos - Rafael Ribeiro/Vasco

Fernando Diniz admitiu a frustração pelo empate com o Náutico e destacou a má atuação nos AflitosRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/10/2021 20:15

Recife - A oportunidade do Vasco se aproximar de vez do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro escapou de forma cruel, mas previsível pela dificuldade de marcar a boa aérea no Náutico no empate em 2 a 2 com o Náutico, neste domingo, nos Aflitos. Fernando Diniz admitiu a frustração pelo resultado, assim como a queda de rendimento do Cruzmaltino, em especial no segundo tempo.

"Eu acho que é um sabor amargo porque a gente saiu vencendo por 2 a 0 e tomamos gols na jogada que mais tínhamos treinado para evitar, que era a jogada aérea, tanto parada quanto em movimento. Obviamente que a equipe não fez das melhores atuações, já não foi dos primeiros tempos dos melhores. No segundo, estivemos abaixo. Em termos de performance, não estivemos bem. Depois tivemos chance com Cano e Walber, mas não foi um dos nossos melhores jogos", avaliou Diniz.

O início arrasador, com dois gols, marcados por Nenê e Cano, em 18 minutos, deu a impressão de que o Vasco alcançaria com tranquilidade a quinta vitória na sequência de seis jogos. Ao recuar, a equipe perdeu o domínio no meio de campo. Com a saída de bola prejudicada, sucumbiu à pressão da bola aérea dos donos da casa.

"Para o dia de hoje acho um resultado negativo pela maneira que a partida transcorreu. Você abre 2 a 0 jogando aqui, então a gente tinha que ter saído com a vitória. A gente só vai saber se o resultado foi positivo ou negativo no final da jornada. Se perguntar especificamente hoje, eu diria que a gente deixou de levar dois pontos para o Rio de Janeiro", destacou Diniz.

Sétimo colocado, com 46 pontos, o Vasco enfrenta na próxima rodada o CSA, sexta-feira, às 21h30, em São Januário.