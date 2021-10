Embalado, Vasco aposta no bom momento de Nenê e Cano em busca da vitória no Recife - Divulgação/Vasco

Embalado, Vasco aposta no bom momento de Nenê e Cano em busca da vitória no Recife

Publicado 24/10/2021 15:07

Recife - Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco está confirmado para enfrentar o Náutico, neste domingo, às 16h, nos Aflitos, com uma mudança apenas: Walber no lugar do suspenso Ricardo Graça.

Confiante, o técnico Fernando Diniz aposta na manutenção da base para explorar o evidente crescimento da equipe na reta final da competição, fundamental para aumentar as chances de acesso para a Primeira Divisão. Nas últimas cinco rodadas, o Vasco venceu quatro confrontos.



Dessa forma, o Cruzmaltino vai a campo com a seguinte formação: Lucão, Zeca, Walber, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Gabriel Pec e Cano.