Antes de duelo com Náutico, torcida do Vasco faz festa e carrega jogadores no CT

Nenê é carregado por torcedores até o ônibusCarlos Gregório Jr/Vasco

Publicado 23/10/2021 15:06

O Vasco realizou na manhã deste sábado, no CT Moacyr Barbosa, o último treino antes do duelo de domingo com o Náutico, em Pernambuco. E os jogadores receberam forte apoio dos torcedores antes de entrarem no ônibus a caminho do aeroporto, com direito a muita festa, cantos, aglomeração e pouca gente usando máscara.

Os torcedores começaram a se animar antes mesmo da saída do elenco, durante a inauguração da placa de acesso do CT Moacyr Barbosa. Mas quando os jogadores apareceram, a festa ficou completa. Segundo relatos, havia centenas de pessoas.



German Cano pic.twitter.com/02Xv1EFhEs — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 23, 2021

Nenê, Andrey e Riquelme chegaram a ser levantados por alguns torcedores. Os três foram os mais festejados, assim como Cano e Leandro Castan.



O Vasco enfrenta o Náutico neste domingo às 16h, no Aflito. Andrey é a novidade entre os relacionados, assim como Jhon Sánchez. Se vencer, o Cruzmaltino ficará a apenas três pontos do Goiás, quarto colocado e último do G-4.