Nenê tem ajudado o Vasco na arrancada rumo ao G-4 - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/10/2021 13:47

Com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, o Vasco entrou de vez na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro, após amargar o meio da tabela por um longo tempo. E, com tropeços de adversários diretos na rodada, o Vasco pode diminuir a distância para o G-4 da Série B caso vença o Náutico neste domingo, às 16h, nos Aflitos.



A 31ª rodada só não foi perfeita para os vascaínos porque o Avaí venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na sexta-feira e subiu para o terceiro lugar, com 53 pontos. Mas outros adversários diretos tropeçaram. Foi o caso do CRB, que empatou em 0 a 0 com o Vila Nova na segunda-feira. Com isso, ficou parado em quinto com 50 pontos. Logo atrás do Vasco, o Guarani perdeu para o confiança por 2 a 1 e seguiu em sétimo.



Mas o resultado mais importante foi o tropeço do Goiás, que ficou no 0 a 0 com o Londrina, que está na zona de rebaixamento. Com isso, os goianos caíram para o quarto lugar, com 52 pontos. Ou seja, o Vasco, que começou a rodada com 46, a quatro pontos do G-4, pode terminar a três, caso derrote o Náutico.



E para isso, os vascaínos contam com a boa campanha sob o comando de Fernando Diniz. Afinal, desde que o treinador assumiu na 24ª rodada, o Vasco somou 14 pontos de 21 possíveis. O desempenho é melhor do que todos os clubes que estão no G-4 atualmente e que vem mostrando irregularidade nesta reta final de Série B.