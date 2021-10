Jorge Salgado conseguiu mais uma importante vitória nos tribunais e segue à frente do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/10/2021 09:49

Rio - Após a CBF ameaçar retirar os jogos de sua organização de Pernambuco, caso o Governo do Estado não garanta a presença de policiais militares dentro dos estádios, o confronto entre Vasco e Náutico, marcado para o próximo domingo, pode não acontecer. Isso porque, de acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, o posicionamento da entidade começa a valer já para os jogos deste fim de semana.

"A Secretaria de Defesa Social continua com a mesma postura e diz que não vai colocar policiais dentro do quadrilátero de campo e eu já expliquei que esse é o ponto central e crítico da exigência da CBF. Pernambuco é o único estado do Brasil onde a polícia fica na sala de monitoramento e na arquibancada. Veja qual foi o tempo que a polícia levou para entrar dentro de campo no jogo passado (entre Santa Cruz e Floresta). Não podemos fazer jogo se não tiver 30, 40 homens da polícia dentro de campo. Sem isso não vai ter jogo domingo", explicou Evandro.

A postura da CBF se deu por conta da invasão de campo generalizada da torcida do Santa Cruz, na última terça-feira, após o time ser eliminado da Copa do Nordeste pelo Floresta, na Arena Pernambuco.