Jorge Salgado, presidente do Vasco, com a camisa do Vasco e seu novo patrocinador masterRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/10/2021 14:39

Rio - Na última quarta-feira, a gestão de Jorge Salgado no Vasco acertou seu primeiro grande patrocínio. A parceria com a PixBet, empresa nacional do ramo das apostas esportivas, vai render 9 milhões aos cofres cruzmaltinos. O contrato vai até dezembro de 2022 e com isso, o uniforme passa a valer mais de R$ 23 milhões. No entanto, o clube não quer parar por aí e já tem conversas em andamento para novas parcerias.

Os planos da diretoria vascaína é valorizar, ainda mais, o uniforme. O valor já ultrapassa o do último ano, em que com o clube na Série A, recebia apenas R$ 14 milhões pelos patrocínios na camisa.

O BMG, até então patrocinador master, será reposicionado para a parte superior das costas da camisa. Essa mudança já estava prevista em uma cláusula do contrato assinado em 2019. O artigo dizia que em caso de um valor superior, a marca seria passada para outra parte do uniforme, o que garante a exposição e os valores pagos anualmente pelo banco para o Vasco - R$ 5 milhões.

Como o clube recebe um percentual por cada aberta no banco, hoje são 149.604 abertas, o valor pago ao Vasco pode aumentar. Somados ao novo patrocinador PixBet, e BMG, a camisa do Vasco também patrocínios da Havan (nas mangas), Tim (dentro dos números) e Forte Aliança (na omoplata).