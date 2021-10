Dirigentes do Vasco se reuniram com representantes da PixBet para assinar o contrato de patrocínio - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/10/2021 12:03

O Vasco tem um novo patrocinador máster. Em anúncio feito na manhã desta quarta-feira, o clube confirmou acordo com a PixBet, empresa brasileiro do ramo de apostas esportivas. O contrato é válido até dezembro de 2022 e renderá R$ 9 milhões.



"Eu gostaria de dar as boas-vindas à PixBet e dizer que estamos muito felizes com esse novo patrocínio, trazendo novas receitas ao clube e construindo um Vasco cada vez mais forte. É importante destacar que toda a negociação se desenvolveu com total transparência junto aos nossos parceiros", afirmou o presidente do Vasco Jorge Salgado.

A assinatura do contrato aconteceu na terça-feira. Além do dirigente vascaíno, estiveram presentes os CEOs da PixBet, Tadeu Dantas e Junior Farias, o CEO do Vasco, Luiz Mello, o vice de marketing, Vitor Roma, o gerente de marketing, Fabio Monterosso, e representantes da Esportecom, agência que intermediou a negociação.

Até então patrocinador máster, o banco BMG estampará sua marca na parte superior das costas da camisa. Isso foi possível graças a uma cláusula no contrato, que permitia a mudança em caso de um novo parceiro que pagasse valor superior aos R$ 5 milhões anuais.