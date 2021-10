Léo Jabá - Reprodução

Léo JabáReprodução

Publicado 18/10/2021 17:20

Rio - A vitória sobre o Coritiba fez o Vasco reduzir para quatro pontos a distância para o G-4 da Série B. Com oito jogos pela frente até o fim da competição, o sentimento é de otimismo no elenco. Em entrevista à Vasco TV, o atacante Léo Jabá projetou o acesso com mais seis vitórias do clube de São Januário.

"Sensação é incrível. Eu tive o Caldeirão nunca a favor, agora a primeira vez que está ao nosso favor. Sei que não está completamente 100% por causa da pandemia, mas estou muito contente de estar de volta, de estar nesse ambiente, de ter o calor da torcida ao favor, e isso é muito importante. Mais um passo dado, faltam 6 vitórias para gente conseguir o acesso", afirmou.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 19% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. O Cruzmaltino volta aos gramados no próximo domingo contra o Náutico, rival direto pelo acesso, nos Aflitos.