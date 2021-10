Fernando Diniz - Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/10/2021 11:30

Rio - Após um tropeço doloroso na penúltima rodada contra o Sampaio Corrêa, o Vasco virou rapidamente a chave, não se abateu e venceu o líder Coritiba pela 30ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz enalteceu o bom desempenho da equipe, pontuou a necessidade de manter o ritmo nos jogos nesta reta final de competição, além de elogiar o jovem lateral-esquerdo Riquelme, um dos destaques do confronto.

"A equipe está tendo mais altos do que baixos desde que cheguei. Até os jogos que empatamos, tivemos chance de vencer. O que a gente não pode é diminuir o ritmo, como a gente diminuiu no segundo tempo em São Luís, foi uma lição muito dura contra o Sampaio Corrêa. Acredito que os jogadores responderam de maneira positiva hoje. Agora é seguir em frente. Procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo. É uma coisa que a gente tem que perseguir até o final", disse Diniz.

O jovem lateral-esquerdo Riquelme, de 19 anos, foi um dos grandes nomes da vitória sobe o Coxa. Com dribles e muito potencial ofensivo, o jogador vem recebendo os elogios da torcida. Ao fim da partida, foi a vez o comandante da equipe destacar a atuação do lateral.

"Falar do Riquelme é fácil. Um jogador extremamente talentoso. Eu acho que ele nem sabia ainda o quanto ele é bom. Um cara muito humilde. Com o potencial que ele tem, ele faz coisas difíceis parecerem ser fáceis. Na realidade é isso que acontece. Acho que ele nem sabe como faz. É um jogador que vai amadurecer e já está amadurecendo. É um jogador que para mim tem um futuro brilhante pela frente", destacou.

O Vasco é o sexto colocado da Série B, com 46 pontos. No próximo domingo, a equipe de Fernando Diniz irá até os Aflitos, em Pernambuco, para enfrentar o Náutico em mais um confronto direto na reta final da competição.