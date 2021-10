Cano - ANDRé MELO ANDRADE/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/10/2021 18:32

Em um duelo de fortes emoções, sobretudo no segundo tempo, e com VAR sendo decisivo, Vasco e Coritiba se enfrentaram em São Januário. O Cruzmaltino foi amplamente melhor, dominou no primeiro tempo, levou susto no começo da segunda etapa, mas fez o dever de casa e saiu de campo com a vitória por 2 a 1 para continuar sonhando com o acesso à Série A. Cano e Nenê marcaram para a equipe da Colina, e Léo Gamalho descontou.

Atuando em seu campo e com o apoio da torcida, o time da Colina teve postura ofensiva na etapa inicial e chamou atenção de forma positiva. O goleiro vascaíno Lucão quase não trabalhou e foi pouquíssimo exigido.

Apesar da forma ofensiva em campo, o Vasco encontrava dificuldades para penetrar no setor defensivo do Coritiba, que claramente queria jogar no contra-ataque. Mas, aos 18, na primeira oportunidade, o Cruzmaltino conseguiu botar a bola na rede. Após boa troca de passes, Nenê escorou para Gabriel Pec chutar forte de canhota dentro da área. Wilson deu rebote, e Cano deixou claro que quem perdoa é Deus e saiu para o abraço.

O Vasco variava mais as ações na direita e na esquerda, e mostrou evolução na partida. Aos 28, Morato recebeu em boa condição para finalizar na entrada da área e chuta forte, mas Wilson defendeu firme. Já o Coritiba, sem conseguir achar uma falha vascaína, apelava para o chuveirinho, porém sem sucesso.

Aos 42, na última chance antes do fim do primeiro tempo, um lance inacreditável. Gabriel Pec recebeu bem em profundidade, ganhou vantagem, invadiu a área e tentou a finalização. A bola encontrou Cano no segundo pau e escorou sem goleiro, mas na rede pelo lado de fora. Grande oportunidade desperdiçada para ampliar o marcador.

O Vasco, porém, voltou desligado para o segundo tempo e viu o Coritiba empatar logo na saída de bola. Rafinha foi acionado pela direita, Ricardo Graça falhou feio, e Léo Gamalho empatou aos 16 segundos. Alguns torcedores ensaiaram vaia ao zagueiro, mas outros vascaínos responderam com xingamentos, pedindo apoio. Houve aplausos também para o defensor.

Mas, aos dois, Nenê colocou o Vasco na frente novamente. Após chute cruzado de Riquelme, Cano tentou desviar de calcanhar, e Nenê escorou para o gol vazio. O gol foi para análise do VAR, que, após seis minutos de verificação, validou a bola na rede. Festa dos torcedores nas arquibancadas.

Diferentemente do que foi no primeiro tempo, o Coritiba estava afim de jogo, com postura ofensiva. O Vasco, talvez, tenha sido pego de surpresa por não esperar essa mudança na forma de jogar do Coxa, que quase chegou ao empate aos 26. Robinho cruzou no segundo pau, Waguininho escorou, e Léo Gamalho cabeceou por cima do gol.

Aos 33, Fernando Diniz promoveu mudanças. MT e Romulo entraram nos lugares de Morato e Gabriel Pec, respectivamente. Os dois saíram aplaudidos pelos torcedores presentes em São Januário. Aos 40, o Coritiba voltou a dar susto. Natanael chutou forte da entrada da área, mas Lucão fez grande defesa.

Com o resultado encaminhado, o time de Diniz administrou o jogo e conseguiu terminar com a vitória. Com o triunfo, o Vasco chegou a 46 pontos, terminará a 30ª rodada na sexta colocação e está, momentaneamente, a quatro do Avaí, o primeiro no G-4. O Leão joga ainda neste sábado, diante do Confiança, e a torcida vascaína ficará com o secador ligado.