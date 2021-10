Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 15/10/2021 17:46

Rio - Neto rasgou elogios à torcida do Vasco durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta-feira. O apresentador afirmou que a torcida cruzmaltina consegue ser mais engajada do que as de Flamengo e Corinthians, as duas maiores do Brasil.

“Quem falou que o Flamengo é maior que todo mundo? Vocês viram o Vasco indo para o Maranhão? Tem um time mais engajado que o Vasco? Que já caiu quatro vezes. Tem torcida mais uma engajada que a do Vasco?", afirmou o ex-jogador.

"Qualquer coisa que o Vasco fizer, é mais que o Flamengo. É mais do que o Corinthians. Em termo de engajamento, de ficar sócio. Olha o que o Vasco fez. O Vasco é muito grande”, completou.