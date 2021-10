Diego Souza - Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/10/2021 15:31

Rio - Campeão da Copa do Brasil em 2011 e bastante querido pelos torcedores do Vasco, o meia-atacante Diego Souza voltou a ganhar força como um possível reforço para o clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do portal "NetVasco", o veterano não deverá continuar no Grêmio e o Cruzmaltino aparece como uma possibilidade.

Diego Souza, de 36 anos, agrada também a cúpula de futebol do Vasco. O jogador chegou a ser ventilado no Cruzmaltino este ano e recebeu elogios do diretor executivo do clube carioca, Alexandre Pássaro.

"Diego Souza é um amigo que tenho no futebol. Adoraríamos ter ele hoje no nosso clube, mas ele é titular de um clube que está disputando vários campeonatos. Não é uma possibilidade hoje", afirmou o dirigente, quando o Grêmio vivia um momento melhor na temporada.

Em situação delicada e com risco grande de jogar a Série B em 2022, o Grêmio deverá passar por uma reformulação no elenco. Apesar da temporada difícil, Diego Souza tem bons números neste ano. Ele atuou em 37 jogos e fez 17 gols pelo Tricolor de Porto Alegre.