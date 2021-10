Pé-quente, a torcida do Vasco fez a diferença na vitória por 2 a 0 sobre Goiás, em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/10/2021 14:46

Rio - Convocada, a torcida do Vasco fez a sua parte e esgotou os 4.500 ingressos de arquibancada colocados à venda para o confronto com o Coritiba, sábado, às 16h30, em São Januário, que terá o maior público desde a liberação da CBF. Da carga de 7.700 bilhetes disponibilizados, restam pouco mais de mil a social da Colina.

Até o momento, o Vasco teve público nos jogos contra Cruzeiro e Goiás. No último confronto em casa, na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, o estádio recebeu 3.189 torcedores. Oitavo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, a cinco do G-4, o Cruzmaltino conta com o apoio da arquibancada na luta pelo acesso à Primeira Divisão. De acordo com o site 'Infobola', as chances são de 10%, restando oito rodadas para o fim da competição. O Vasco vem de derrota para o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Luís, com direito a pênalti perdido por Nenê.

Com capacidade de lotação de até 11 mil lugares, 50% da capacidade da Colina, permitida pelas autoridades, a diretoria decidiu diminuir a carga devido às obras em andamento no estádio. No entanto, a venda para a social segue aberta. Para sócios, o ingresso mais barato custa R$ 50 e R$ 100 para qualquer torcedor.