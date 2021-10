Gol perdido na Libertadores marcou passagem de Diego Souza pelo Vasco - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/10/2021 18:29 | Atualizado 14/10/2021 21:41

Rio - Presente na fatídica eliminação do Vasco para o Corinthians na Libertadores de 2012, o ex-meia Carlos Alberto fez uma afirmação ousada sobre a partida. Segundo ele, se Diego Souza tivesse marcado no lance em que saiu cara a cara com Cássio, o Cruzmaltino teria conquistado não só a Libertadores, mas também o Mundial.

“Eu estava lá no Pacaembu. Se aquela bola do Diego Souza contra o Corinthians entra (quartas de final da Libertadores), o Vasco seria campeão do mundo, e com salários atrasados. Eu tenho certeza. O time era tão bom que não concentrava”, afirmou Carlos Alberto em entrevista ao canal "Fanático Vascaíno".

"Passando do Corinthians, a gente pegaria o Santos do Neymar, que era um time muito técnico. O único time que poderia tirar a gente, como aconteceu, era o do Corinthians, que era tão competitivo quanto o nosso sem a bola", completou.