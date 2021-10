São Januário volta a ter público - Arquivo / Agência O Dia

São Januário volta a ter público Arquivo / Agência O Dia

Publicado 13/10/2021 12:42

O Vasco iniciou nesta quarta-feira, às 12h, a venda dos 7.700 ingressos para a partida contra o líder Coritiba, neste sábado às 16h30 em São Januário, pela Série B. Os valores variam de R$ 12 (de acordo com o plano de sócio-torcedor para arquibancada ou R$ 40 para torcedor comum) a R$ 100 (social).



A venda dos ingressos será apenas pelo site www.sociogigante.com/ingressos. Segundo comunicado do Vasco, algumas categorias precisam fazer apenas o check-in, sem qualquer custo para a aquisição do bilhete.



O Vasco também aumentou o número de pontos de troca dos ingressos e das pulseiras. O clube reforçou que irá adotar o regime híbrido de acesso ao estádio. Ou seja, os torcedores que já estiverem com o esquema vacinal completo não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19.



Confira mais informações sobre a venda dos ingressos:

Setor Social

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$12,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$12,00

Estatutário Norte a Sul – R$20,00

Estatutário Camisas Negras – R$20,00

Estatutário – R$20,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$12,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$12,00

Norte a Sul – R$20,00

Camisas Negras – R$36,00



Horário de abertura da venda para cada plano:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 13/10 às 12h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 13/10 às 13h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 13/10 às 14h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 13/10 às 15h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 13/10 às 16h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 13/10 às 17h

Camisas Negras – 1 Estrela – 13/10 às 18h

Público Geral – 13/10 às 19h

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus



Pontos de de retirada dos ingressos:

Quinta-feira, 14/10:

Bilheteria Mega Loja – 15h às 21h

Bilheteria 5 – 15h às 21h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 15h às 21h



Sexta-feira, 15/10:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Bilheteria 5 – 10h às 17h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17h

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Icaraí – 14h às 21h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Méier – 14h às 21h

Gigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Rocinha – 14h às 21h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21h

Gigante da Colina Park Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Top Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Boulevard – 14h às 21h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 21h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h



Sábado, 16/10 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 8h às 13h30

Bilheteria 5 – 8h às 13h30

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Icaraí – 10h às 17h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Méier – 10h às 17h

Gigante da Colina Copacabana – 10h às 17h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Rocinha – 10h às 17h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 10h às 17h

Gigante da Colina Park Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Top Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Boulevard – 10h às 17h

Gigante da Colina Norte Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina São Gonçalo – 10h às 17h

Gigante da Colina Aerotown – 10h às 17h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping –10h às 17h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 10h às 17h



Gratuidades

A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 14/10 e 15/10, na bilheteria 11 de São Januário, de 10h às 17h.



Acesso a São Januário

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.

Social – portão principal e portão 19

Arquibancada – portão 9A e 9B