Diniz lamenta derrota do Vasco para o Sampaio CorrêaFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 10/10/2021 10:50

Rio - No último sábado (9), o Vasco foi derrotado por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, no Castelão de São Luís, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz lamentou o resultado, mas afirmou que acredita no acesso à Série A.

"Tivemos grandes chances para sair com a vitória, infelizmente não conseguimos o placar, vamos seguir brigando e lutando. Todo mundo com a cabeça em pé, chateado com a derrota, mas com a cabeça em pé e acreditando no acesso. Não poderíamos ter tomado um gol de bola parada, que era praticamente a única chance do Sampaio Corrêa jogando com um a menos. Mas tentamos até o fim", disse o técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva.

"Jogamos de maneira equivocada, especialmente com um a mais. Ficamos muito preocupados em fazer o gol, jogou um pouco descompactado, e cedemos alguns contra-ataque. Um deles foi a origem do escanteio do gol do Sampaio. Mas não vi uma equipe abatida. Vi uma equipe tentando. Tanto que o goleiro deles foi o melhor e tivemos um pênalti no fim da partida. Tínhamos que ter aproveitado melhor as chances", completou Diniz.

Além disso, o técnico Fernando Diniz explicou o motivo de ter substituído o zagueiro Ricardo Graça pelo atacante Daniel Amorim no segundo tempo da partida contra o Sampaio Corrêa. A substituição chamou a atenção fora de campo.

"Possibilidade de ganhar o jogo (colocar o Daniel Amorim no segundo tempo). Colocando um jogador de frente. A gente estava tendo muitas jogadas pelo lado. Eles estavam travando o centro com praticamente todo mundo e a gente colocou mais um jogador dentro da área para fazer o gol. E o Amorim teve duas chances para fazer o gol. O goleiro fez dois milagres. Em um voleio e uma cabeçada que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim", disse o técnico Fernando Diniz.

"A gente tomou gol de bola aérea. O Ricardo Graça naquele momento não tinha muita função em campo. Foi o que conversamos no intervalo. Acabei recuando o Bruno Gomes para ter mais saída do lado direito e a entrada do Amorim foi de fato para ter um jogador a mais para conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo. Não dá pra fazer análise do resultado, mas sim do que aconteceu no jogo. A gente teve dez escanteios, eles tiveram três. Eles foram mais eficientes que a gente", completou.



"Mas não acho de forma alguma que a mexida foi equivocada, pelo contrário .A gente aumentou a nossa chance de ganhar. A gente não tem certeza que as mexidas e aquilo que você vai fazer de fato te dará a vitória. Mas o time teve um jogador a mais para marcar o gol. Teve um descuido no contra-ataque achando que o Sampaio não teria a chance com Pimentinha ou outro jogador de velocidade. Fizemos o retorno lento e por isso demos origem ao escanteio que deu origem ao gol", concluiu.