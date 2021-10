Torcedores do Vasco foram em peso receber os jogadores do Vasco no aeroporto de São Luís - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/10/2021 13:02

Com três vitórias seguidas e cinco jogos de invencibilidade, o Vasco vive boa fase na Série B e voltou a ser abraçado pelos torcedores nordestinos. Após a bela festa no Sergipe, foi a vez de os jogadores ganharem todo o carinho no desembarque da delegação em São Luís do Maranhão, na madrugada desta sexta-feira. Um incentivo ainda maior para o Cruzmaltino seguir a arrancada e se aproximar mais do G-4 contra o Sampaio Corrêa, neste sábado às 21h.



Mesmo de madrugada, o aeroporto ficou cheio de torcedores para recepcionar a delegação vascaína. Puxada por Nenê, a fila de jogadores foi praticamente abraçada pelos vascaínos, que fizeram uma bonita festa, com cantos (como, "Vamos subir Vasco), gritos e muito carinho. Entretanto, o distanciamento social não foi respeitado e muitas pessoas estavam sem máscara.



A cena de carinho e festa também se repetiu no hotel onde os jogadores do Vasco estão hospedados. Na chegada ao local, Nenê falou em um vídeo no perfil do clube no Twitter. "Isso é fenômeno, né? Estamos muito felizes com esse carinho todo, com essa loucura. Realmente motivados para fazer um grande jogo".



É a chance de o Vasco jogar em casa pela segunda vez no Nordeste. Contra o Confiança, deu certo e a vitória por 2 a 1 pular para o sexto lugar, com 43 pontos. Agora, pode representar mais um passo rumo ao G-4. E, desta vez, os torcedores estão liberados de entrar no estádio com a camisa do clube, o que não foi possível em Sergipe.