Germán Cano se firmou rapidamente como referência no VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/10/2021 15:52

Rio - Após rumores sobre um possível interesse de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, na contratação de Germán Cano, atacante do Vasco, o treinador, através de suas redes sociais, abriu o jogo sobre o episódio.

Negando a informação, Luxa afirmou que a história não passa de uma invenção, salientando o respeito pelo atleta e pelo clube mineiro. Veja galeria de fotos do atleta abaixo.

"Em respeito ao Cruzeiro, venho a público me manifestar em relação a uma situação específica que surgiu. Estou no Cruzeiro há 10 jogos com muita responsabilidade e com chances remotas de poder conquistar a classificação à primeira divisão, que vamos brigar por ela. Não terminou a temporada. E surgiu a notícia do Germán Cano, que eu entrei em contato e que o Cruzeiro tenta a contratação do atleta. É um grande jogador, tem um grande caráter, mas não passou em momento algum pela minha cabeça ou pela cabeça de alguém do Cruzeiro a contratação desse atleta", disse.

"Então, quem inventou essa história, inventou e colocou para ficar se discutindo. Em respeito à torcida do Vasco da Gama, não tem nada conversado neste momento com ninguém do Vasco da Gama a respeito de Germán Cano", explicou o técnico.

No Vasco desde 2020, Cano tem, até aqui, 92 partidas pelo clube carioca, anotando 40 gols e três assistências.