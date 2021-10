Gabriel Pec exalta Diniz, elogia Nenê e destaca apoio da torcida - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 06/10/2021 16:45

Rio - Nesta quarta-feira (6), em entrevista coletiva, o atacante Gabriel Pec rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz e exaltou a parceria com o meia-atacante Nenê, desde a chegada do jogador ao Cruz-Maltino para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Além disso, o jogador destacou o apoio da torcida na nova fase do clube carioca.

"O que mudou foi que o professor chegou carismático, me chamou para conversar. Me deu total confiança. Ele me ajuda bastante a fazer meu jogo. A não pegar a bola de costas, não pegar a bola estando pressionado. Ele fala para sempre ter mais gente para poder fazer tabelas, o jogo curto. E pisar na área. Ele falou que tenho de me acostumar a meter bola para dentro do gol. Espero que eu possa ajudar mais", destacou o atacante Gabriel Pec.



"Nenê é um cara incrível, um ídolo para mim e para a torcida vascaína. Desde que ele chegou, aumentou a confiança do grupo. Ele é alegre, brinca com todo mundo Dá apoio aos moleques. Dentro de campo, com o Nenê, a gente sabe que a jogada ficou mais qualificada. Dos pés dele, a qualquer momento, pode sair um passe. Foi assim para o meu gol contra o Goiás. Tem a motivação, né? Eu jogo com um cara que é ídolo mundial. Acredito que a chegada dele nos ajudou bastante dentro de campo. Cada dia a gente aprende mais com ele nos treinos e nos jogos", completou.



"A torcida do Vasco nos ajudou. Eles nos apoiam do começo ao fim. É uma peça importante. Em Aracaju, a recepção foi maravilhosa. Isso nos motiva mais. No Maranhão, falam que vai ser assim. Tomara mesmo. Isso nos ajuda. Só temos a agradecer", concluiu.