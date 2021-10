Exame de meia do Vasco aponta lesão no ligamento cruzado do joelho e precisará ser operado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Exame de meia do Vasco aponta lesão no ligamento cruzado do joelho e precisará ser operado Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/10/2021 18:32

Rio - Nesta terça-feira (5), foi divulgado que o meia argentino Martín Sarrafiore desfalcará o Vasco nas próximas semanas. Na última segunda-feira, foi constatado uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Portanto, o atleta passará por cirurgia nos próximos dias. A informação é do portal "GE".

O meio-campista chegou a entrar na etapa final da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Confiança, aos 36 minutos do segundo tempo, na vaga do meia Marquinhos Gabriel. Em seguida, se lesionou e ficou por um tempo no gramado sentindo dor até terminar o confronto.

Desde a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do Vasco, o meia Sarrafiore não tinha jogado ainda com o novo treinador. A última partida do atleta foi em 21 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Operário. O jogador está emprestado pelo Internacional até 30 de novembro e soma 18 partidas, três gols e uma assistência pelo Cruz-Maltino. Por outro lado, essa pode ter sido a última partida do jogador com a camisa do Vasco, dependendo do nível da lesão.

Boletim médico divulgado pelo Vasco:



Andrey: Está em fase final de transição e retorna aos treinamentos com o grupo nesta semana.



Léo Jabá: Segue em tratamento de uma lombalgia. Ainda sem previsão de retorno aos trabalhos com o grupo.



Martin Sarrafiore: O exame realizado na noite da última segunda-feira (04/10) constatou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atleta realizará cirurgia nos próximos dias.