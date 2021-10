Nenê e Germán Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O Vasco entrou de vez na briga pelo acesso na Série B. Com três vitórias seguidas, a equipe de Fernando Diniz viu suas chances matemáticas de retornar à elite do futebol brasileiro aumentarem. O Cruzmaltino passou de 9% para 14% de possibilidades de subir para a Série A.

As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia. O clube carioca vive boa fase na competição e já conseguiu três vitórias seguidas. Atualmente em sexto lugar, o Vasco está a cinco pontos de entrar no G-4 da Segundona.

O líder Coritiba segue como equipe com mais chances de acesso: 97%. Logo atrás, aparece o Avaí com 80%. Em terceiro lugar, o Botafogo conta com 64% e fechando o G-4 vem o Goiás com 61%. Uma posição na frente do Vasco, o CRB tem 58% de possibilidades.