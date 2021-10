Vasco levou a melhor sobre o Confiança e venceu por 2 a 1 - Lucas Almeida / Confiança

Publicado 03/10/2021 20:09 | Atualizado 03/10/2021 20:14

Sergipe - A boa fase do Vasco na Série B continua. Contra o Confiança, no Sergipe, o Cruzmaltino levou a melhor e venceu por 2 a 1 neste domingo. O resultado foi a terceira vitória do clube carioca na Série B. Em sexto lugar, a equipe comandada por Fernando Diniz está a cinco pontos do G-4 da competição. No momento, o Goiás é o quarto colocado.

A equipe carioca tem mais um desafio fora de cara na próxima rodada. O próximo jogo do Vasco acontece no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa, no Maranhã, às 21 horas. Já o Confiança, que está na penúltima colocação, encara o Vitória, em Salvador, em duelo importante na luta contra o rebaixamento para a Série C.

O primeiro tempo entre Vasco e Confiança não foi bom para a equipe carioca. Os donos da casa foram superiores e tiveram boas chances de sair na frente. Porém, o Cruzmaltino conseguiu se segurar e evitar o gol da equipe sergipana. A primeira chance aconteceu somente aos 28 minutos. João Paulo fez cruzamento pela esquerda, a bola foi na direção do gol de Vanderlei e por pouco não enganou o goleiro cruzmaltino.



Aos 31 minutos, novamente o Confiança chegou com perigo. Após cobrança de escanteio, Ítalo recebeu pelo lado esquerdo e entrou na área do Vasco, cortou para o meio e finalizou, a bola passou perto do gol de Vanderlei, assustando os torcedores cruzmaltinos.

Somente aos 39 minutos, os visitantes chegaram pela primeira vez. Nenê levantou bola para a área e Morato se antecipou à marcação e cabeceou, o goleiro do Confiança, Rafael Santos, só olhou e a bola acabou indo para fora.

O Vasco voltou para o segundo tempo com uma mudança. Fernando Diniz sacou Leé Mattos e colocou Gabriel Pec. Com apenas dois minutos, o clube carioca chegou com perigo. Riquelme fez cruzamento e novamente Nenê apareceu para finalizar, desta vez, o goleiro Rafael Santos fez a defesa.

Aos 10 minutos, um lance polêmico. Álvaro se chocou com Leandro Castan. A arbitragem nada marcou, porém, o VAR recomendou a revisão do lance. O árbitro da partida, Raphael Claus, reviu o lance e manteve a marcação de campo.

Cinco minutos depois da polêmica, o Vasco abriu o placar. Gabriel Pec tocou para Nenê, que dentro da área, rolou rasteiro para Germán Cano. O atacante girou para cima da marcação do clube sergipano e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Rafael Santos.

Não demorou muito e o Cruzmaltino ampliou. Gabriel Pec recebeu e cruzou na medida para Ricardo Graça, o zagueiro apareceu na segunda trave e colocou a bola no fundo das redes dos donos da casa. Na comemoração, o defensor acabou recebendo o amarelo, porque foi para cima dos torcedores que estavam no estádio.

Os gols cruzmaltinos não desanimaram o Confiança. Aos 34 minutos, o clube sergipano conseguiu diminuir. Após cruzamento de João Paulo, o goleiro Vanderlei deu bobeira e a bola sobrou para Nirley, que colocou a bola no fundo das redes do clube carioca.

Os donos da casa foram para cima e por pouco não empataram aos 40 minutos. O atacante Hernane Brocado, ex-jogador do Flamengo, que havia acabado de entrar, recebeu passe e saiu na cara de Vanderlei, porém, finalizou mal e o goleiro do Vasco acabou evitando o empate. Os últimos minutos foram de pressão do Confiança, porém, o Vasco conseguiu se fechar bem e evitar o gol de empate.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1x2 VASCO



Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: Rafael Vila (CON); Riquelme, Ricardo Graça (VAS)

Cartão vermelho: -

Gols: Cano, 15'2ºT (0-1); Ricardo Graça, 18'2ºT (0-2); Nirley, 33'2ºT (1-2)



CONFIANÇA: Rafael Santos, Jonathan Bocão (Gedeílson), Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson (Neto Berola), Álvaro e Rafael Vila (Willians Santana); Ítalo (Hernane) e Lohan (Robinho). Técnico: Luizinho Lopes.



VASCO: Vanderlei; Léo Matos (Gabriel Pec), Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme (Wálber); Bruno Gomes, Zeca; Marquinhos Gabriel (Sarrafiore), Morato (Rômulo) e Nenê; Cano (Daniel Amorim). Técnico: Fernando Diniz.