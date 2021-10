Fernando Diniz focou no trabalho tático no treino realizado no CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/10/2021 16:33 | Atualizado 01/10/2021 16:34

Rio - É chegada a hora de embalar. Invicto sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco encerrou nesta sexta-feira a preparação no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, com algumas dúvidas, principalmente nas laterais, para o confronto com o Confiança, domingo, às 18h15, em Brasília, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Cruzmaltino, oitavo colocado, com 40 pontos, o treinador trata cada confronto como uma decisão e não tem antecipado pistas para os adversário.

Novamente à disposição após a suspensão cumprida na vitória sobre o Goiás, Léo Matos não tem volta garantida à lateral direita. A boa atuação de Riquelme, joia da base, na esquerda pode motivar a permanência de Zeca na direita. Ambidestro, o reforço contratado ao Bahia tem sido um curinga na Colina.

Léo Jabá é outra opção do treinador para a próxima rodada e disputa com Gabriel Pec uma vaga ao lado de Morato e Germán Cano no ataque. Um problema que não é mistério é o veto de Andrey. Com dores musculares, ele permanecerá no Rio em tratamento e Bruno Gomes é o mais cotado para assumir a posição.

Com 8% de chances de acesso à Primeira Divisão do Brasileiro, segundo o site 'Infobola', o Vasco precisa de uma reação consistente para aumentar as chances. A missão contra o Confiança, no entanto, não será fácil.

Após vencer o Botafogo, segundo colocado, e empatar com o líder Coritiba, no Couto Pereira, o Confiança, 19º, com 22 pontos, esboçou uma reação para deixar o Z-4.